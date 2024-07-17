لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب قبل الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

فتحت 1981 لجنة امتحان، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، عند الساعة الثامنة والربع صباح اليوم الأربعاء.





وذلك لبدء إجراءات التفتيش والكشف عن حيازة الطلاب أي من الأجهزة الإلكترونية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، قبل بدء امتحان الأحياء للشعبة العلمية (علوم)، وامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) للشعبة العلمية (الرياضيات)، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويستمر امتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق لمدة 3 ساعات، من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتكون كل منهما من 46 سؤالًا، بينهم 44 سؤال "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالي مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 32 سؤالًا مخصص لهم درجة واحدة، و12 سؤالًا مخصص لهم درجتين، أما سؤالي المقال فيخصص لكل منهما درجتين، وهذه المواصفات تنطبق على امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق فقط.

أما بالنسبة لامتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، فيجيب عنه الطلاب خلال ساعتين فقط من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة ظهرًا، ويتكون الامتحان من 20 سؤالًا، بينهم 18 سؤال اختيار من متعدد، ينقسموا إلى 10 أسئلة مخصص لها درجة واحدة و8 أسئلة مخصص لها درجتان بإجمالي 26 درجة، إضافة إلى سؤالي مقال يخصص لكل منهما درجتان، بإجمالي 30 درجة للمادة.

ويختتم نحو 642 ألف طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) والشعبة الأدبية، امتحاناتهم اليوم الأربعاء، بامتحاني الأحياء والفلسفة والمنطقة، أما طلاب الشعبة العلمية (رياضيات)، والبالغ عددهم 102 ألف و827 طالبًا وطالبة، فيختتمون ماراثون الثانوية العامة يوم السبت المقبل بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

وقبل قليل، استقبلت اللجان أسئلة امتحانات الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق في صناديق مؤمنة، لا تفتح إلا بحضور رئيس اللجنة قبل بدء الامتحان بدقائق حفاظًا على السرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بالوزارة، اطمأنت على وصول كراسات الأسئلة إلى اللجان الامتحانية تحت تأمين كامل سواء من أفراد الشرطة أو الجيش ببعض المناطق النائية، حيث خرجت من مراكز التوزيع ووصلت اللجان الامتحانية وتسلمها رؤساء اللجان بمحضر تسليم وتسلم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بعدم حيازة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة تساعد على الغش، حفاظًا على مستقبلهم، إذ سيتم تطبيق قانون الإخلال بنظام الامتحان على كل من يخالف التعليمات.

كما وجهت بعدم التجمع أمام اللجان، مناشدة أولياء الأمور، بعدم الذهاب مع أبنائهم إلى اللجان، وعدم السماح لهم بحيازة الهاتف المحمول عند خروجهم من المنزل.

وبإمكان الطلاب الذين يصلون لجانهم مبكرًا وينهون إجراءات التفتيش، دخول فصولهم الامتحانية عند الساعة 8:50 دقيقة، والحصول على أوراق الإجابة لتدوين بياناتهم عليها، قبل تسلم كراسات الأسئلة عند دقات التاسعة صباحًا.

وتستخدم العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب ثلاث مرات، إحداهما عند دخول لجنة السير العامة، والثانية قبل دخول اللجنة الفرعية "الفصل الامتحان" قبل بدء الامتحان، والثالثة بعد نصف ساعة من بدء الامتحان حيث يتم المرور بين المقاعد بالعصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة قد تكون بحوزة الطلاب.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، الالتزام بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يضع علامة X عليها ويظلل الدائرة المعبرة عن الإجابة الصحيحة، وشددت على الطلاب عدم الإجابة في كراسة الأسئلة ثم نقلها إلى أوراق الإجابة حتى لا يخطئ الطالب في نقل إحدى الإجابات ويترتب على ذلك إجابة باقي الأسئلة بشكل خاطئ.

كما يجب على الطالب كتابة بياناته بدقة، وتظليل رقم الجلوس ورقم النموذج الامتحاني الحاصل عليه بدقة حتى يتم التصحيح بشكل سليم.

وتوزع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب في 4 نماذج: أ، ب، ج، د، تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، بحيث لا يحصل طالبات متتاليان على نفس النموذج الامتحاني.