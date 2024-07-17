أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024

ينشر دوت الخليج أهم الأخبار المتوقعة، اليوم الأربعاء، الموافق 17 يوليو 2024.





القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علوم" امتحان الدور الأول في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا". في حين يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم "الأحياء"، وفي الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة الاقتصاد.

القاهرة

ينظم الأزهر لليوم الثالث على التوالي حفل إفطار جماعي ضخم يضم 3 آلاف وجبة احتفالًا بذكرى عاشوراء، لطلاب العلم الوافدين من مختلف دول العالم، وذلك في صحن الجامع الأزهر الشريف، وذلك في إطار الدور الإنساني الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر.

انجلييت

يواجه المنتخب الأوليمبي لكرة القدم نظيره العراقي في مباراة ودية بمدينة انجلييت الفرنسية ، استعدادا لأول مباراة في أولمبياد باريس مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري في الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والتي تقام في الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل.

ايندهوفن

تنطلق منافسات بطولة كأس الروبوتات الدولية -RoboCup International 2024- بمدينة ايندهوفن في هولندا، التي تستمر حتى 22 يوليو الجاري والتي تشارك فيها مصر بأربعة فرق من المدارس وفريق من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وفريق من الجامعة اليابانية.