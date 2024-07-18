الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - الأكاديمية الوطنية للتدريب

دعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أصحاب المشروعات من جميع محافظات الجمهورية، إلى الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولاً محلية مبتكرة لتغير المناخ ودعم التحول للاقتصاد الأخضر؛ للمشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.





وأوضح بيان صحفي للأكاديمية، على أن تُعرض المشروعات الفائزة في قمة المناخ COP29، حيث تقدّم خلال الدورتين الأولى والثانية حوالي 12,000 مشروعًا من كافة المحافظات، وفاز من بينهم 36 مشروعًا. يأتي دعم الأكاديمية للمبادرة منذ إطلاقها في يونيو 2022، متوافقاً مع جهود الأكاديمية بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة وكذا العمل على تحقيقها من خلال منهجيتها وأيضاً من خلال البرامج التدريبية والمبادرات التي تقدمها. وللتقديم ومزيد من المعلومات عبر الرابط التالي من هنا

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