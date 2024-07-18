سفارة مصر في فيتنام تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو (صور)

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جدة - نرمين السيد - سفيرة مصر لدي فيتنام
كما حضر الحفل مسؤولو عدد من الوزارات الفيتنامية، وعلى رأسها الخارجية، والأمن العام، والنقل، والزراعة، ولفيف من السفراء المعتمدين لدى فيتنام، بالإضافة إلى ممثلي الدوائر الإعلامية الفيتنامية، وممثلي القطاع الخاص الفيتنامي.
وشارك في الحفل مجموعة من الطلاب الفيتناميين الدارسين للغة العربية، وأعضاء من الجالية المصرية في فيتنام.
وألقت السفيرة أمل سلامة كلمة بهذه المناسبة تناولت خلالها أهم محاور التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، وفي مقدمتها زيارة رئيس الجمهورية التاريخية إلى فيتنام عام 2017، وزيارة الرئيس الفيتنامي إلى القاهرة في 2018، بما مثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأضافت السفيرة، بأن هذا الزخم تواصل على مدار الأعوام الماضية.
وشهد العام الماضي عددًا من الزيارات الهامة، شملت زيارة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي إلى القاهرة في يوليو 2023، وزيارة رئيس جمهورية فيتنام إلى القاهرة في ديسمبر 2023، إبان توليه منصب وزير الأمن العام، مما ساهم في تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
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