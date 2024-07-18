دوت الخليج يعزي الزميل أحمد فايد في وفاة والده

جدة - نرمين السيد - تتقدم أسرة تحرير موقع "دوت الخليج" ورئيس التحرير الكاتب هاني لبيب، بالتعزية إلى الزميل أحمد فايد بقسم السوشيال ميديا، بخالص التعازي في وفاة والده المهندس محمود السعيد فايد.





أسرة تحرير الموقع تسأل الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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