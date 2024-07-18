نسرين عبدالعزيز تشرح كيف استخدمت المتحدة تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمسلسلات

شاركت الدكتورة نسرين عبد العزيز، أستاذ الدراما والإعلام بأكاديمية الشروق في الموتمر الثالث لكلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة، كمتحدث رئيسي في الجلسة النقاشية التي بعنوان"الدراما والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات في عصر التكنولوجيا الرقمية".





وتناولت استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدراما وتجارب هوليود وبوليوود ومصر في هذا المجال، وأشارت إلى تجارب المتحدة في الاستعانة بتقنية إزالة الشيخوخة في أكثر من عمل ومنهم مسلسل جعفر العمدة ومسلسل المعلم ومسلسل حق عرب، بالإضافة إلى الجرافيك والتصوير في الأعمال التاريخية والخيالية وفي مقدمتها الحشاشين، وجودر المصري.

كما تناولت في حديثها تطبيق"ChatGPT" والاستعانة به في كتابة السيناريو، وكيفية الاستعانة بـ "Ai" في تحليل مشاعر الجمهور أثناء المشاهدة وتغيير مسار العمل الدرامي والحبكة ونهاية العمل وفقا لهذه التقنية، والصورة المقدمة عن الروبوت والصراع البشري والآلي المقدم في الأفلام السينمائية والمسلسلات.

وتحدثت عن التحديات التي تواجه هذه الصناعة إذا لم يواكب العاملين بها لهذا التقدم التكنولوجي وأنه لابد من تحقيق التوازن بين الاستعانة بـ "Ai" والابداع البشري في صناعة الدراما، كما أوصت بضرورة إنتاج أعمال درامية ورسوم متحركة موجه للطفل عن "Ai"، وتعريف الأطفال بكيفية الاستفادة من إيجابيات هذه التطبيقات، وإنتاج أعمال سينمائية وتليفزيونية أكثر عنها للجمهور بشكل عام تساعد على تثقيفهم وزيادة وعيهم.

ترأست الجلسة الدكتوة حنان يوسف وضمت الجلسة النقاشية كوكبة من القيادات الأكاديمية ورموز الفن: الدكتورة شيماء ذو الفقار، الدكتور هشام جمال، الدكتور حسين بكر، المخرج مجدي أبوعميرة، الدكتور عماد ربيع، الفنان محسن نصري، والدكتورة سارة فوزي، وفي ختام الجلسة جرى التكريم من قبل الدكتورة هبة السمري رئيس المؤتمر وعميدة كلية الاعلام واللغات التطبيقية.