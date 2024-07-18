وسائل إعلام أمريكية: بايدن يوشك على إعلان انسحابه من الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مقرب من بايدن، إن الرئيس الأمريكي يوشك على إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن أكسيوس عن ديمقراطيين بارزين، قالت في وقت سابق من اليوم، أن ضغوط قادة الحزب ستقنع بايدن بالانسحاب بنهاية الأسبوع الجاري.

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