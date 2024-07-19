العالم اليوم - محمد بن زايد يؤكد للبرهان دعم المبادرات لإنهاء أزمة السودان

انتم الان تتابعون خبر محمد بن زايد يؤكد للبرهان دعم المبادرات لإنهاء أزمة السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 12:24 صباحاً - تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية فقد أكد الشيخ محمد بن زايد "حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".

كذلك شدد "على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره".

وأعرب عن "التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية في السودان".

من جانبه أعرب البرهان، عن "تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه".