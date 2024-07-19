مفاجأة سارة ..صرف مرتبات وعلاوات الموظفين في ست محافظات يمنية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن عدد من البنوك التجارية وشركات صرافة في عدن، اليوم الثلاثاء، عن صرف مرتبات وعلاوات موظفي عدد من الجهات الحكومية في محافظات عدن والمهرة وتعز ولحج والضالع وأبين.

وقال بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، في سلسلة منشورات على صفحته “عدن حوالة” بمنصة “فيسبوك”، رصدها موقع “يمن إيكو”، إنه تم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لموظفي عدن من العاملين في (وزارة الشباب والرياضة /أساسيين – هيئة المصائد السمكية – الهيئة العامة لحماية البيئة – الإدارة المحلية – جامعة عدن – كلية المجتمع – صيانة الطرق – مكتب الإعلام – مكتب المالية – مكتب الأشغال العامة والطرق – مكتب التخطيط والتعاون الدولي – مكتب النقل – مكتب الشباب والرياضة).

ولفت البنك إلى أنه تم صرف العلاوات السنوية لموظفي مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين للفترة (أغسطس 2023 – مايو 2024)، مشيراً إلى أنه يمكن للموظفين استلام مرتباتهم عبر شبكة البنك “عدن حوالة” أو نقاط الصرف التابعة للبنك.

كما أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لموظفي شركة النفط بمحافظة المهرة، وكذا لمنتسبي وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية تتضمن (كتائب طوارئ وزارة الداخلية – كتائب الطوارئ الأولى- الإدارة العامة لأمن المنافذ والمطارات- خفر السواحل- نادي ضباط الشرطة – قيادة القوات الخاصة- سرية معسكر النصر- القوات الخاصة فرع عدن- نجدة محافظة عدن- أمن عام محافظة عدن).وتتضمن أيضاً (القوات الخاصة فرع تعز- نجدة محافظة تعز – أمن عام محافظة تعز – نجدة محافظة الضالع -القوات الخاصة فرع الضالع- نجدة محافظة الضالع – القوات الخاصة فرع لحج – نجدة محافظة لحج – أمن عام محافظة لحج).

وأوضح البنك، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”، أن بإمكان منتسبي تلك الجهات استلام مرتباتهم عبر خدمة الإنماء فوري أو من أحد فروع البنك ووكلائه.

في حين أعلن بنك القطيبي الإسلامي، في منشور على أحد حساباته والذي يحمل اسم “لحظات للتحويلات” بمنصة “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو”، إنه بدأ بصرف مرتبات شهر يونيو 2024 لصندوق التقاعد الأمني التابع لوزارة الداخلية بالحكومة اليمنية، وكذا لموظفي مكتبي الأوقاف والزراعة بعدن، ولموظفي جامعة أبين.

وأوضح البنك أنه يمكن للموظفين في الجهات المذكورة استلام مرتباتهم من أقرب وكيل لشبكة القطيبي “لحظات للتحويلات”، أو من فروع البنك.