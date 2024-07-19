صحف الكويت تبرز توجيه السيسي لجذب الاستثمارات باقتصادية قناة السويس

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة توجيه، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشددا على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليا، باعتبارها هدفا استراتيجيا للدولة، وطريقا أساسيا لتحقيق التنمية والتقدم.





وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية تحت عنوان "السيسي: هدف استراتيجي توطين القاعدة الصناعية"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية ونقابية، في شأن تطوير العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها، وإزالة المعوقات، مشددا على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها، باعتبارها «هدفا إستراتيجيا».

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.

وفي صحيفة "الجريدة"، وتحت عنوان "مصر توافق على 218 مشروعا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، أوضحت الصحيفة أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت حصول 218 مشروعا على موافقات في المناطق الصناعية والمواني التابعة بإجمالي استثمارات 5.12 مليار دولار، وذلك خلال العام المالي 2023-2024، كما نجحت الهيئة في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 2022-2023، الذي حققت خلاله الهيئة إيرادات إجمالية بقيمة 6.07 مليار جنيه.