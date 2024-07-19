البحوث الإسلامية: بدء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي الإثنين

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جدة - نرمين السيد - مجمع البحوث الإسلامية
جاء ذلك بكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار يومين.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيَّاد، إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يتم الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائي، مضيفا أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.
وأضاف عياد أن اليوم الأول يضم تخصصات: العلوم الشرعية، الوعظ، الرياضيات، الفلسفة، شرعي انجليزي "الاختبار باللغة العربية"، وعظ انجليزي "الاختبار باللغة العربية"، وعظ أسباني "الاختبار باللغة العربية"، عربي انجليزي "الاختبار باللغة الإنجليزية"، عربي أسباني "الاختبار باللغة الإسبانية"، موضحًا أن اليوم الثاني يضم تخصصات: العلوم العربية، القراءات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، دكتوراه المناهج وطرق التدريس، اللغة الإنجليزية، شرعي انجليزي "الاختبار باللغة الإنجليزية"، وعظ انجليزي "الاختبار باللغة الإنجليزية"، وعظ أسباني "الاختبار باللغة الإسبانية"، عربي انجليزي "الاختبار باللغة العربية"، عربي أسباني "الاختبار باللغة العربية".
ويمكن الاستعلام عن الاسم ورقم اللجنة بالدخول على بوابة الأزهر بالرقم القومي ورقم السجل، مع ضرورة التواجد بمقر الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ولن يسمح بدخول الاختبار بعد الساعة العاشرة صباحاً، كما لن يسمح للسادة معلمي اللغة العربية والشرعية والقراءات والسادة الوعاظ بدخول الاختبار إلا بالزي الأزهري الرسمي.
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