خبير في شؤون الطيران: هذا أكثر ما يخيف في خلل مايكروسوفت (فيديو)

قال مازن السماك خبير في شؤون الطيران، اليوم الجمعة، إن امتداد الخلل الفني للعديد من مطارات العالم دليل على أنه ليس هجوما سيبرانيا.





وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم استفاق وكأنه يشاهد فيلما، مشيرا إن المطارات والمستشفيات والمصارف تأثرت بهذا الحدث المفاجئ.

وشدد على أن الحكم بأن ما حدث هو هجوم سيبراني يحتاج إلى وقت، وسابقا حدث تعطل في المطارات الأمريكية وتبين أنه بسبب خلل في الأجهزة.

وتابع: الأرجح حتى الساعة أنه ليس هجوما سيبرانيا، فهناك مناطق تأثرة على طول الخط سواء في إندونسيا، أو أوروبا، وهو ما يشير إلى وجود خلل، ولا بد من لفت النظر إلى التحذيرات السابقة عن الهجمات السيبرانية والتي ستكلف العالم 10 ملايين دولار.

وأوضح أن الخلل الذي حدث اليوم هو الأوسع عالميا حتى الآن، فيوجد بلاد في قارات مختلفة تأثرت به، ولا يوجد نظام في العالم لا يستخدم مايكروسوفت.

ولفت إلى أن انقطاع الطيران، هو الأكثر تأثرا بهذه المشكلة والمخيف ما إذا كان الخلل الجديد يرتبط بتنظيم حركة الطائرات، وأبراج المراقبة على وجه التحديد التي تقدم قراءة الارتفاعات وغيرها من المعلومات التي يتصرف بناء عليها المراقب الجوي، وهنا يوجد خطر على حركة الطائرات، ولذا كان القرار الأول هو إنزال الطائرات من الجو.