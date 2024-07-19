خطير جدا.. خبير: الانقطاع الإلكتروني قد يمتد لأيام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف بني محمد خبير سياسات واقتصاديات التكنولوجيا، إن التحقيقات تجري الآن لمعرفة أسباب العطل الفني والانقطاع الإلكتروني الذي ضرب مطارات العالم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأخطر في الموضوع أن العطل سوف يؤثر على البنوك وخطوط الطيران وجميع الأنظمة، مؤكدا أن العطل قد يمتد لأكثر من عدة ساعات، بمقدار يوم أو يومين.

وأعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

جاء ذلك عقب انقطاع تقني عالمي أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب مشكلة فنية.

وقالت وزارة الداخلية الأسترالية، إن "الانقطاع الإلكتروني يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبراني العالمية كراود سترايك"، وذلك تعقيبًا على خلل أصاب العديد من المطارات والبنوك ووسائل الإعلام.

ومن جانبها، قالت شركة كراود سترايك للأمن السيبراني: "نحن على علم بالتقارير عن خلل في النظام المشغل لأحد الخوادم".