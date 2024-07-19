الطيران المدني تعلن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الأعطال التقنية العالمية

جدة - نرمين السيد - سلطة الطيران المدني المصري

أعلنت وزارة الطيران المدني، تشكيل غرفة لمتابعة تطورات تعرض بعض المطارات العالمية لأعطال تقنية، والموقف وأثره على حركة الطيران لمتابعة الموقف أولا بأول.





وأكد بيان صحفي، أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها. وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات للموقف بشكل دورى.

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