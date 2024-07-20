نادي قضاة مصر يكرم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 12:31 مساءً - كرم نادي قضاة مصر ،الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ، بمناسبة توليها المنصب الجديد ، ولجهودها في تحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل ، عبر مسيرتها العلمية والعملية ، وابتكارها لحل علمي شامل للقضية السكانية كما وكيفا ، من خلال ربط حقوق الطفل بالمباعدة بين الحمل المتعاقب.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر ، والمستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي ، والمستشار محمد صبحي سكرتير عام النادي، والمستشار حازم رسمي وكيل النادي، ومهندس محمد عبد العظيم رئيس ومؤسس مؤسسة تطوير الدقهليةً ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في مصر والعالم العربي.

وخلال اللقاء ، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة رؤية قضاة مصر للخدمات الصحية بين الحاضر والمأمول ، يتبعه مناقشة الحل الشامل للقضية السكانية.

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار محمد عبد المحسن ، درع قضاة مصر ، إلى الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي ومنحها العضوية الشرفية للنادى .

وقد أعربت الألفي عن سعادتها البالغة بهذا التكريم النابع من رموز القضاء المصري الشامخ.