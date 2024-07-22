حسين زين يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 12:31 مساءً - يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو العظيمة ، تلك الثورة التى ستظل محفورة فى عقول وقلوب الشعب المصرى لما حققته من أهداف عظيمة من إعلاء مبادئ العداله الاجتماعية والمساواة والحرية والحفاظ على مقدرات الوطن ورسخت لحق الشعوب فى تقرير مصيرها ، وكتبت بأحرف من نور تاريخا ناصعا يؤرخ للعلاقة القوية و الأبدية بين قوى الشعب وجيشه العظيم ، ويؤكد على التلاحم والتكاتف بينهما فى اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن .

وأضاف زين أن تلك الروح والعلاقة القوية بين كافه قوى الشعب وجيشه وشرطته ستظل مستمرة بعناية الله على مر التاريخ ، وإن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة التى تجعله قادرا على تحقيق أهدافه، ويحمي ويساند تلك الإرادة جيش وطني عظيم لنستكمل بناء جمهورية حديثة قوية بفكر مستنير فى ظل قيادة وطنية رشيدة حققت انجازات غير مسبوقة وتسير بخطى واثقة على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من الإنجازات والتنمية لتلبية تطلعات وآمال شعب مصر العظيم .