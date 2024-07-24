نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخشت يوجه بسرعة توفير علاج لطالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الطلاب وتلبية احتياجاتهم الصحية، شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على توفير الجامعة علاج Bespensa 1mg Vial لطالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتكلفة تبلغ 850 ألف جنيه، تأكيدًا على التزام الجامعة بتقديم الدعم اللازم لطلابها. وبالفعل تم توفير العلاج على وجه السرعة والتغلب على العقبات الروتينية.

وأوضح الدكتور محمد هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، أن هذا القرار يعكس حرص رئيس الجامعة على توفير بيئة تعليمية صحية وداعمة تضمن للطلاب القدرة على متابعة دراستهم دون معوقات صحية.

وأضاف المستشار الإعلامي، أن رئيس الجامعة يعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وتعزيز الرعاية الصحية بداية من الالتحاق بالجامعة من خلال الملف الطبى الصحى الذى يتم إعداده للطلاب مع بداية العام الدراسى، وتدوين تطورات الحالة الصحية بشكل سنوى وحتى التخرج لتوفير مظلة تأمينية شاملة تغطى كافة الخدمات الطبية الطارئة لأى من طلاب جامعة القاهرة، مؤكدًا أن الجامعة تتكفل بأى نفقات علاجية للطالب مهما تكن تكلفتها داخل مستشفى الطلبة أو خارجه شريطة ألا تكون عمليات تجميلية.

جدير بالذكر أن مستشفى الطلبة، بتوجيهات من الدكتور محمد الخشت، وفرت في وقت سابق العلاج لأول طالب مُصاب بمرض وراثي "ضمور العضلات الشوكي"، حيث تم حقن الطالب بالجرعات الأربعة المبدئية للعقار الجيني Spinraza من خلال الحقن في النخاع الشوكي، بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطلبة بالجيزة، وبتكلفة تخطت المليون جنيه دون تحميل أسرة الطالب أي تكلفة مالية.