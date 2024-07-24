نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يناقش سُبل الارتقاء بآليات تأهيل الخريجين لسوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات وتنظيم السياسات بالمملكة المُتحدة، بحضور د. إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى مستهل الاجتماع، أكد د. أيمن عاشور اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل، ومواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف، والتطورات التى يشهدها العالم فى مجال التكنولوجيا وتأثيرها على التعليم الجامعى والبحث العلمي.

وأوضح د. عاشور أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية، ومتابعة برنامج "الإرشاد المهنى من أجل التوظيف" الذي أطلقته الوزارة فى عام 2023، بالتعاون مع المنظمة، بتمويل مقدم من المملكة المتحدة وكان من أهم مخرجاته تنفيذ مبادرة "كن مستعدًا"، وتنظيم زيارة لتفقد عدد من الجامعات البريطانية، بحضور ممثلين عن الجامعات المصرية المُشاركة في التحالفات السبعة، ومديري مراكز التوظيف بالجامعات؛ للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الجامعات البريطانية فيما يتعلق بنظم التوجيه الوظيفي.

وأشاد الوزير بالنتائج التى حققتها المناقشات مع الجانب البريطانى، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء استكمالًا للمناقشات المثمرة بين الطرفين فى الربط بين التعليم الأكاديمى واحتياجات سوق العمل ووضع خطط تنفيذية لبرامج التأهيل المهنى للطلاب.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، وبخاصة الدول ذات الخبرة فى ربط التعليم بسوق العمل، لافتًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع القدرات والمهارات لدى الطلاب وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على القيام بمُتطلبات عملية التنمية، منوهًا إلى أهمية توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى العلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة فى المجالات التعليمية والبحثية، واعتزاز الوزارة بتعميق العلاقات مع الجانب البريطانى.

وناقش الوزير مع المستشارة الدولية آليات وضع خطط للتعاون في الارتقاء بقدرات الطلاب المهنية وإكسابهم المهارات المطلوبة للتوظيف، وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مُستدامة في المستقبل بعد التخرج، والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في تطوير النظام الإدارى بالجامعات ليلائم جامعات الجيل الرابع، وكذا بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، والتحديات التى وضعتها التكنولوجيات الجديدة فى مجال التوظيف.

كما بحث الجانبان التعاون في وضع البرامج الدراسية البينية والتي تساهم في تعزيز مستوى الطلاب ودعم مستوى معارفهم فى تخصصاتهم وما يتصل بها من تخصصات قريبة ومؤثرة بها، وأشار الوزير إلى سعي مصر لأن تكون مركزًا رائدًا في المنطقة فى مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، عرض د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إستراتيجية التأهيل لسوق العمل التي اتبعتها الوزارة، وأوضح أن برنامج "الإرشاد المهنى أجل التوظيف" يعُد أحد أهم مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقد أشادت د. ديدرى هيوز بالإستراتيجية التى تم عرضها، مشيرة إلى أنها تعد من أفضل الإستراتيجيات التى اطلعت عليها خلال العقد الأخير، وأعربت عن تقديرها لمنهجية العمل الحالية التي تتبعها مصر فى تطوير سياسات التعليم الجامعى، من خلال خطة عمل واضحة ومحددة، واستعداد الجانب البريطانى لتقديم الدعم والتعاون بشكل إيجابي من خلال خطط عمل تطبيقية لتنفيذ إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

كما قدم الجانب البريطانى عرضًا حول نظام التعليم البريطاني، والتحديات التى تواجه تطوير التعليم لملائمة احتياجات سوق العمل الجديدة.

وعلى هامش اللقاء تطرق الاجتماع لبحث التعاون فى مشروع EUTOPIA، وهو تحالف يجمع بين 10 جامعات أوروبية، و6 جامعات غير أوروبية؛ بهدف الشراكة في وضع الخطط لبناء روابط قوية بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمعاتها، وعمل نموذج فريد للمؤسسات المُشاركة في خدمة المجتمع والبيئة.

كما تناول اللقاء التعاون في مشروع المنصة الإفريقية African hub، التي أطلقتها المملكة المتحدة؛ بهدف دعم الفن الإفريقي والاحتفاء بالمواهب الاستثنائية من قارة إفريقيا.

يذكر أن زيارة د. ديدرى هيوز المستشارة الدولية لبناء القدرات وتنظيم السياسات بالمملكة المتحدة، تستمر لمدة 3 أيام، وسيتم عقد ورشة عمل مع ممثلي الجامعات بالأقاليم السبعة بمبادرة "تحالف وتنمية"؛ لبحث فرص زيادة التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التوظيف والتأهيل لسوق العمل.

حضر اللقاء من الجانب المصرى، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن الجانب البريطاني، د. لورا شميد أخصائية المهارات والقابلية للتشغيل بالمنظمة لمنطقة شمال وشرق إفريقيا.