نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024: تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة وأمطار محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة في البلاد.

حالة الطقس اليوم

- الطقس: يشهد الطقس اليوم ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

يكون الطقس رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا في مناطق أخرى. على النقيض، يكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى: 38° مئوية نهارًا، 28° مئوية ليلًا

- الوجه البحري ومدن القناة: 37° مئوية نهارًا، 27° مئوية ليلًا

- السواحل الشمالية والشرقية: 34° مئوية نهارًا، 25° مئوية ليلًا

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 41° مئوية نهارًا، 31° مئوية ليلًا

انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تشير التوقعات إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة، ويستمر هذا الارتفاع يومي الأربعاء والخميس.

لكن، بدءًا من يوم الجمعة 26 يوليو 2024، من المتوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد.

ظواهر ملاحقة لانخفاض درجات الحرارة

- الشبورة المائية: من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

- الرياح: ستهب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على فترات متقطعة.

- الأمطار: تتوفر فرص لهطول أمطار خفيفة، وقد تكون رعدية، ومصحوبة بالرياح.