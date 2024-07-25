إصابة جنديين من الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نار شرقي قلقيلية بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 09:32 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، عن إصابة جنديين من التابعين له بإطلاق نار غربي بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن فى وقت سابق عن مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في قطاع غزة، كانت في ذخيرته، وهو بصحبة عددا من القوات دون أن يكون هناك أعمالًا عسكرية.

وكشف جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في مقتل الرقيب مردخاي كدمون من سكان نوف أيالون، الذي قتل في الحادث.