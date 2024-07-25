السفارة المصرية بمملكة النرويج تحتفل بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 12:31 مساءً - أقام السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى مملكة النرويج وآيسلندا، حفلاً بدار السكن المصري في العاصمة النرويجية أوسلو بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وافتتح السفير متولي الحفل بكلمة موجزة أثنى فيها على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين مستعرضاً التطورات الأخيرة في التعاون بينهما في عدد من المجالات ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة والاستزراع السمكي، واستمرار الاتصالات بين قيادتي البلدين لتعزيز ذلك التعاون على مختلف الأصعدة. كما وجه السفير الشكر لأبناء الجالية المصرية على ما يقومون به من أدوار مشرفة في المجتمع النرويجي متمنياً لهم استمرار النجاح والتميز جسوراً للتواصل بين البلدين والشعبين.

وقد شارك في الحفل عدد كبير من المسئولين من مختلف القطاعات، حيث شارك السفير/ Mattis Raustøl ممثلاً للحكومة النرويجية في الحفل إلى جانب عدد من الدبلوماسيين النرويجيين، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والسياحية وبعض الشركات العاملة في مجالات الطاقة والشحن البحري، فضلاً عن أعضاء المجتمع الدبلوماسي، وعدد من رموز الجاليات العربية والإسلامية والأفريقية في النرويج.

شهد الحفل عرضاً لبعض الفيديوهات الترويجية للسياحة في مصر من حيث المعالم الأثرية والتاريخية وكذلك الشواطئ المتميزة إلى جانب الفنون والأطعمة المصرية الشعبية المختلفة، وهو ما حظي بإعجاب الحضور والذين أعربوا عن التطلع لزيارة مصر.