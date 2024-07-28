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ضبط 5 أشخاص لممارسة نشاط إجرامي تخصص الإتجار غير المشروع في النقد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى النقد غير المشروع خارج نطاق السوق المصرفى وملاحقة وضبط مرتكبيها فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص وسيدة "من بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى النقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب "المقاصة" ، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") .

 

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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