موفدة القاهرة الإخبارية: الكل منبهر ويشيد بفعاليات مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 مساءً - قالت الإعلامية أمل الحناوي موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين هو الأكبر في مصر والشرق الأوسط والأكثر ترفيها ويضم كل القوى الناعمة في مكان ووقت واحد.

وأضافت "الحناوي"، في تصريحات، ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العلمين تحولت من أرض للألغام إلى أرض للأحلام، وتشهد تنمية وتطورا عمرانيا بشكل كبير كل يوم.

وتابعت الإعلامية، أنّ مهرجان العالم علمين سُمي بهذا الاسم لأن مدينة العلمين تقع بين جبلين، هما جبل الطير وجبل الملح، مشيرةً إلى أن المدينة يزورها زوار من كل أنحاء العالم.

وأوضحت، أن مهرجان العلمين يشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بواقع 20 فعالية مختلفة، ثقافية، ترفيهية، فنية، رياضية، ومن المنتظر أن تكون موجودة في فترة الصيف حتى 30 أغسطس المقبل.

وأكدت، أن الجمهور المصري والعربي يترقب فعاليات مهرجان العلمين، مواصلة: "في مهرجان العلمين، تنظم المزيد من الفعاليات المختلفة عن النسخة الأولى بالعام الماضي، والكل يشيد بتنظيم المهرجان بشكل ممتاز ورائع، والجميع منبهر بالفعاليات المختلفة".

وواصلت: "الجديد في هذه الدورة للمهرجان أن هناك سباقات وعروض للهجن سوف تنطلق اليوم من منطقة سيدي عبد الرحمن وتنتهي بالمنطقة الشاطئية في مدينة العلمين الجديدة، ويشارك في هذه الفعالية اتحاد الهجن ووزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و50 من الجمال".