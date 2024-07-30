ضبط المتهم بالتحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن مشادة كلامية بين إحدى السيدات وأحد الأشخاص على أثر قيامه بالتحرش بها حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من الشاكية بأنها حال إستقلالها سيارة ميكروباص "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى"، قام المشكو فى حقه بالتحرش بها، فقامت بمعاتبته والإستعانة بمستقلى السيارة للإبلاغ، وبمواجهة المشكو فى حقه وهو مقيم بمحافظة الجيزة، أقر بإرتكاب الواقعة.

وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.