رئيس الوزراء: نواجه يوميا حجما هائلا من الأكاذيب والشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:30 مساءً - دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسائل الإعلام إلى التوزان فى عرض وجهات النظر، مضيفا: "يجب أن يكون هناك توازن فى عرض وجهات النظر وإتاحة وجهة نظر الحكومة مثل عرض التوجهات الأخرى ليتمكن المواطن من سماع كل الآراء".

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، : نواجه كل يوم حجم هائل من الأكاذيب والشائعات وبقا جزء من شغلنا كأجهزة الدولة نطلع علشان نرد على أكاذيب مدروسة وناس وراها، ولها تداعيات على المستوى المحلى أو الدولى".