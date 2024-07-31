خطوات استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

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أحمد جودة - القاهرة - أعتمد الأزهر الشريف نتائج الثانوية الأزهرية 2024، خلال الساعات الأخيرة، ومن المقرر أن ترفع على الموقع الرسمي، وهذا بعد أن أعلن عن جميع أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، فمما لا شك فيه أن هناك حالة من القلق تسيطر على الطلاب وأولياء الأمور.

الأزهر يعلن نتائج الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

صرح المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن انعقاد المركز في اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، وهذا بمختلف الأقسام، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال تطبيق الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالذهاب إلى بوابة الأزهر الرقمية الرسمية.

ومن خلال الصفحة الرئيسية يقوم باختيار نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول.

يجب إدخال رقم جلوس الطالب وأي بيانات أخرى مطلوبة في الخانات المخصصة

وفي الختام، يقوم على زر استعلام وخلال دقائق ستظهر نتيجة الثانوية بمجرد اعتمادها.

من هم أوائل الثانوية الأزهرية لهذا العام؟

تم الإعلان في الأمس من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني عن أسماء أوائل الثانوية العامة من كل قسم، وجاءت هذه الأسماء حسب ما يلي:

أتى في المركز الأول لشعبة العلي الطالب عمر محمد عطيه بمجموع 99.69%.

في المركز الثاني الطالب أحمد محمد عامر صديق أحمد ومجموعه 99.54%.

في شعبة الأدبي أتت في المركز الأول الطالبة هبه محسن عبد الرازق خورشيد ومجموعها 98.25%.

بينما في المركز الثاني لشعبة الأدبي هناك الطالب وجنات مصطفى محمد أحمد حمدان ومجموعها 97.62.

طرحت خلال الساعات الماضية نتائج الثانوية الأزهرية 2024 والتي أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف عن إمكانية الاستعلام عنها بصورة إلكترونية بسيطة، والتي تجعل الأمر أسهل على الطلاب للاستعلام عنها خلال دقائق معدودة فقط، وقد نوه الأزهر الشريف على الاستعلام عقب اعتمادها.