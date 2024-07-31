نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزيادة دقة إنهاء الهجمات.. فقرة فنية للعب على المرمى الصغير دون حارس بمران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض فقرة فنية واللعب على المرمى الصغير دون حارس لزيادة دقة إنهاء الهجمة لدى اللاعبين.



وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني قيادة هذه الفقرة رفقة جهازه المعاون، وحرص على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.