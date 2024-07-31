هدايت تيمور تطلق فعاليات دورة "صحافة البيانات" بمركز تدريب "الصحفيين"

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم، فعاليات دورة صحافة البيانات، التى ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية.

وافتتحت السيدة هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية فعاليات الدورة بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبد الحفيظ.

وتستمر فعاليات الدورة على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر، بواقع 45 جلسة تدريب، ويشارك فى التدريب مجموعة من كبار المدربين المحترفين، وتتناول جميع الفنون الصحفية المتعلقة بصحافة البيانات.

وأكدت السيدة هدايت تيمور حرص مؤسسة هيكل للصحافة العربية على التعاون مع النقابة بصورة مستمرة في تدريب الصحفيين، خاصة من جيل الشباب على أحدث الفنون والأدوات الصحفية، بما يخدم المهنة وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، تنفيذًا لوصية ورغبة الراحل الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، مؤكدة سعادتها وترحيبها بالجهد، الذي تبذله النقابة، ومركز التدريب فى تنظيم الدورات بالمستوى، الذى يحقق أهداف المؤسسة.