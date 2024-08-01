السكة الحديد تصدر بيانا بشأن انحراف سيارة من الطريق الزراعي وإصطدامها بجرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:33 صباحاً - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه في تمام الساعه ٢٢،٣٠ مساء الاربعاء الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٤ إنحرفت السيارة رقم ٣٥٢٩ أدف بالمقطورة رقم ٨٩٧٤ ى ر د من الطريق الزراعي وإصطدامها بجرار القطار رقم ١٩٣٦ / ٣٢٠٤ روسي مكيف مرسي مطروح /القاهرة بكم ٦٣.٢٠٠ بخط القاهره بين بركه السبع وقويسنا ونتج عن ذلك سقوط البوجي الأمامي للجرار وبعض التأخيرات وكذلك أصابة سائق القطار ومساعده ونقلهم بالإسعاف الى مستشفى قويسنا العام وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ لإزالة آثار إصطدام العربة بالقطار من على الخط الطالع وجاري تشغيل الخط النازل مفرد للقطارات في الاتجاهين