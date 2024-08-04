استمرار الأمطار على محافظات الجنوب.. الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 04:28 مساءً - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الاثنين، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة رطب ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم وأبو سمبل وأسوان والوادي الجديد والأقصر، في الفترة من غدا وحتى يوم الأربعاء القادم، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38 الصغرى 26

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 32 المحسوسة 35 الصغرى 25

السواحل الشمالية الشرقية:- العظمى 34 المحسوسة 37 الصغرى 26

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة 43 الصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 40 المحسوسة 42 الصغرى 24

جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 43 المحسوسة 44 الصغرى 30

وأكدت الأرصاد الجوية عبر "فيسبوك"، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً والتى قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب -شلاتين -رأس بناس-مرسى علم -أبوسمبل -أسوان - الوادي الجديد-الأقصر-قنا )، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ولفتت إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة مع زيادة في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، بينما تشهد المدن المطلة علي البحر المتوسط والقاهرة الكبرى استقرار تام في حالة الطقس.