نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ألفاظ بذيئة".. جدول على السوشيال ميديا بعد فيديو لمراهقين يلعبون داخل أحد المساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو يظهر به أربعة شباب في سن المراهقة، داخل أحد المساجد، يقومون باللعب، والتصوير، وإطلاق الشتائم.

ويُظهر المقطع المتداول، شاب يتأرجح بحبل داخل المسجد، ويقوم آخر بتصويره، ثم يتدخّل شاب منهم بإطلاق السباب للآخريين للابتعاد لأنه يصوّر.

ولاقى هذا الفيديو ردود أفعال غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت “دوت الخليج” على تعليقات أغلب الفيديوهات، التي استنكرت هذا الفعل، مطالبين وزارة الأوقاف بالبحث وراء هذا الفيديو، ومكان وتوقيت نشره، والإبلاغ عن الأطفال، ومحاسبتهم.

من جهتنا تواصلنا من خلال بوابة “دوت الخليج” الإلكترونية مع وزارة الأوقاف المصرية، وننتظر الرد منها عن المقطع المتداول؛ لمعرفة كافة التفاصيل، والإجراءات التي سوف ستتخذها حيال هذا الأمر.