وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ٨ أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً مع السيد عبد الله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة مالي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومُدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزيرين ثمنا العلاقات المتميزة بين مصر ومالي، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقة الخاصة التى تجمع بين البلدين، وللأهمية الكبيرة التي تحتلها مالي في منطقة الساحل الأفريقي، وحرص القاهرة على التشاور والتنسيق المستمر مع باماكو في مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، ودعم جهود الحكومات الوطنية في مجابهة الجماعات الإرهابية واتساع رقعة العنف، وهو ما يبرهن عليه دعم مصر للجانب المالي في مُكافحة الإرهاب وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة، من خلال الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) الذي ينظم دورات تدريبية في باماكو للقيادات الدينية المالية في الموضوعات المتصلة بالوقاية من التشدد والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب. كما ألقى الوزير عبد العاطى الضوء على دور البعثة الأزهرية في مالي في مجال نشر مفاهيم الإسلام الوسطي المعتدل مما يساهم في جهود مكافحة التطرف.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية مالي عن حرص بلاده على تكثيف التنسيق والتشاور مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، و قدم الشكر لمصر على الدورات التدريبية التي تقدمها لبناء القدرات المالية ونقل الخبرات المتنوعة في شتى المجالات وتعزيز المؤسسات الوطنية.