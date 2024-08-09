إصابة كريم كحلة بطل رفع الأثقال خلال محاولته الثانية فى أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 05:26 مساءً - تعرض كريم كحلة بطل رفع الأثقال للإصابة فى الكوع خلال محاولته الثانية فى رفع الأثقال بأولمبياد باريس. وخاض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم، على أن تخوض نعمة سعيد وزن 71 كجم فى الثامنة والنصف مساءً، وتبدأ سارة سمير لاعبة المنتخب منافساتها غدا السبت.

وشهدت الساعات الماضية فقدان 3 ميداليات كانت محققة للبعثة المصرية، عن طريق الثنائى محمد ابراهيم كيشو و محمد جبر لاعب المصارعة، بالإضافة إلى منتخب اليد ، حيث خسر جبر مباراة الميدالية البرونزية، و خسر كيشو او لمباراة له بعدم التكافؤ، وعلى مستوى اليد فخسر المنتخب مباراته أمام اسبانيا على الميدالية البرونزية، رغم التقدم في الشوط الأول، الا ان الماتادور الأسبانى نجح في عمل الريمونتادا ، و التقدم خلال اللقاء، حتى انتهى الشوط الثانى بالتعادل ، وتم اللجوء الى شوطين إضافيين، اسفر عن فوز الاسبان ببرونزية الأولمبياد

وحقق منتخب اليد المركز الخامس في البطولة بعد فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.