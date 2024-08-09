القبض على 6 باعة جائلين فى الدقهلية متهمين بترويع المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يحملون فرد خرطوش وأسلحة بيضاء وقيامهم بترويع المواطنين بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 أغسطس الجارى، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرف أول، صاحب محل ملابس مقيم ببندر طلخا، وطرف ثان، بائع متجول مقيم دائرة مركز سمنود، على إثر خلافات بينهما على أولوية الوقوف لبيع المنتجات بالطريق، وبعرضهما على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما.

عقب ذلك قام 6 باعة جائلين "الظاهرين بمقطع الفيديو" بإرتكاب الواقعة، ومحاولة التعدى على صاحب محل الملابس لمناصرة الطرف الثانى، وأمكن تحديدهم وضُبط بحوزتهم فرد خرطوش و4 سلاح أبيض.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.