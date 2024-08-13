وزارة العمل : ملتقى للسلامة والصحة المهنية بعنوان ” إعرف واحمى نفسك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 01:28 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بعنوان "إعرف واحمي نفسك" في قطاع البتروكيماويات ودور السلامة فى الحد من مخاطر بيئة العمل ، بحضور ممثلين عن شركات خالدة للبترول ، و شركة بتروجاس ، وشركة الغازات الصناعية والتعاون للبترول ، بحضور أكثر من 40 عامل ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، تناولت فعاليات الملتقى دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل ، ومخاطر الحريق المحتملة ، وخطط الطوارئ ، وقواعد الحفاظ على الحياة ، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل ، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية ، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولي السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة ، المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل لحمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة ..

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة ، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، وأضاف وكيل المديرية ، أن المحاضرات ألقاها الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، حول دور مسؤولي السلامة فى حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل ومخاطر الحريق وخطط الطوارئ وأهميتها ، وألقى المحاضرة الثانية مسئول السلامة والصحة المهنية بشركة خالدة للبترول حول قواعد الحفاظ على الحياة ، وذلك بمشاركة مكتب البدرشين الكيميائي مصطفى حسين مدير المكتب ، والدكتور محمد ماهر مفتش المكتب ، والمهندسة أسماء طه أخصائي أول بإدارة السلامة والصحة المهنية ..