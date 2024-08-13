نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الثلاثاء، 13 أغسطس 2024.

يشهد اليوم طقسًا حارًا ورطبًا نهارًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، بينما سيكون الطقس شديد الحرارة ورطبًا على جنوب البلاد، وفي الليل، يسود طقس مائل للحرارة ورطب.

حالة الطقس والتفاصيل

الطقس نهارًا: حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة ورطب على جنوب البلاد.

حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة ورطب على جنوب البلاد. الطقس ليلًا: مائل للحرارة ورطب.

الظواهر الجوية

شبورة مائية: توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الرياح: رياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

فرص الأمطار

تشير الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.

كما توقعت الهيئة ظهور رمال مثارة وأتربة نتيجة هبات الرياح الناجمة عن السحب الرعدية عند الحدود مع السودان، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في مناطق من جنوب الصعيد مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة مئوية. السواحل الشمالية: 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية. جنوب سيناء: 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية. شمال الصعيد: 38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

38 درجة مئوية، والمحسوسة 40 درجة مئوية. جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

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