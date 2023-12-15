نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عدد كبير من الجمهور ومحبي وعشاق لعبة الساحرة المستديرة مباراة ديربي القناة والتي تتمتع بالإثارة والتشويق وتعتبر من المباريات القوية التي سيخوضها فريق نادي المصري أمام نظيره فريق الإسماعيلي بالجولة العاشرة من منافسات دوري نايل.

يبحث العديد من عشاق كرة القادم في الوقت الحالي عن تردد قناة اون تايم سبورت، حيث تعتبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت من ضمن أشهر واقوى القنوات في مصر والوطن العربي التي تقوم بنقل مباريات الدوري المصري وكاس مصر وبعض مباريات دوري ابطال افريقيا.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي يوم 1يناير المقبل

لذلك يرغب العديد من محبي ومشجعي كرة المصرية في التعرف علي التردد الجديد الخاص بقنوات اون تايم سبورت 1 و2 و3.

موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة الزمالك في تمام الساعة السابعة يوم الأثنين الموافق 1يناير المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات «تثبيت» قناة أون تايم سبورت on time sport

1- من ريموت التحكم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات.

3- اختر توليف إعداد القناة.

4- ثم اضغط توليف تلقائي.

5- اختر بحث رقمي.

6- الانتظار حتى تمام التحميل.

7- اضغط على تم لتنزيل قناة أون تايم سبورت الارضية.

8- ثم قم باختيار قناة أون تايم سبورت on time sport