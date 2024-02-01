انت الأن تتابع خبر "دكتور الأسنان الحقني".. استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 علي نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الحالي، أصبحت قناة وناسة أو لولو هي القناة الأساسية للأطفال في المنزل، تقدم هذه القناة العديد من الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال، وتقدم أيضًا محتوى آخر يهدف لتثقيفهم، مثل فقرة “وين تختبي لولو”، وأصبح للقناة قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتتميز هذه القناة أيضًا بجودة البث والصوت، كما أنها تعرض برامجها طوال اليوم دون توقف، ولذلك يزداد البحث عن ترددها من قبل الكثير من المشاهدين

، وسوف نعرض لكم التردد وكافة التفاصيل في الأسطر القادمة، لذا يرجي متابعتنا.

تعد قناة وناسة واحدة من بين القنوات الأكثر شهرة في تقديم المحتوى الخاص بالأطفال، حيث تنشر العديد من الفيديوهات والأغاني والأناشيد والبرامج المتنوعة والموسيقى، حيث تركز أهدافها على الأطفال في الوطن العربي، وبدأت القناة ببثها مباشرة من مركز تلفزيون الشرق الأوسط، وتدخل القناة ضمن مجموعة قنوات ام بي سي، في الثالث من يوليو عام 2007، وكان قدم تم تخصيص هذا البث لإقامة حفل غنائي كبير شهد تواجد نخبة من الفنانين والإعلاميين، ونظرًا لكونها واحدة من القنوات الأكثر شهرة، نقدم لكم التردد الذي يبحث عنه العديد من الناس لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 علي نايل سات

تستطيع الآن استقبال تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات لتتمكن من مشاهدة ومتابعة هذه الأغاني طوال اليوم. لذا، نقدم لكم جميع التفاصيل كما يلي:

الجودة: SD.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 علي نايل سات HD

جودة القناة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11559.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 علي عرب سات

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي عرب سات.

أغاني قناة وناسة

القناة تقدم مجموعة من الأناشيد الموجهة للأطفال والأغاني المشهورة مثل:

جوعانة جوعانة.

وينك يا لولو.

دكتور الأسنان الحقني.

أغنية وين الأحمر يا لولو.

وصل وصل لولو يسعدو.

وين سنك يا لولو.

طريقة ضبط قناة وناسة علي جهاز الاستقبال

للقيام باستقبال قناة وناسة أطفال، هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها، وفقاً للآتي: