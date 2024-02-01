"أغاني وفرح ومرح" عبر تردد قناة وناسه 2024 بجودة عالية الدقة على نايل سات وعرب سات

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رياض - احمد صلاح - أصبح البحث عن تردد قناة وناسه 2024 بجودة عالية الدقة على نايل سات وعرب سات من الأمور الرائجة عبر مواقع البحث الشهيرة، فقد أصابت قناة وناسة الأطفال بالهوس والحب والتعلق الشديد، وأصبحت قناة وناسة صديقة الأسرة والملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الآباء والأمهات لإضافة المتعة والتسلية والترفيه على وقت الصغار، حيث تقدم القناة عبر شاشتها مميزات متعددة تنحصر أمامها كافة العيوب المتوقعة والمحتملة.

تحرص إدارة القناة على تحديث التردد من حين لآخر، لضمان بث عالي الجودة بدون تذبذب أو تشويش أو انقطاع، ولاستقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات يتم إدخال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسه 2024 بجودة عالية عرب سات

تقدم قناة وناسة محتوى تعليمي ترفيهي ممتع للأطفال، ويتنوع المحتوى بين أفلام الرسوم المتحركة والشخصيات المرحة واللعب والضحك ومرح الاطفال، ومحتوى تعليمي وتربوي يحرص على اتباع تعليمات الإسلام والأخلاقيات الحميدة، لاستقبال القناة يتم إدخال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أشهر أغاني الرسوم المتحركة عبر شاشة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تستهدف تعزيز وصول القيم والسلوكيات الصحيحة وترسيخها في أذهان الأطفال من خلال تصويب السلوكيات الخاطئة التي تقوم بها شخصية الرسوم المتحركة لولو و ميدو، وفيما يلي نوضح أشهر تلك الأغاني وأكثرها إقبالا من قبل الأطفال: