انت الأن تتابع خبر لولو الشطورة..احدث تردد قناة وناسة Wanasah واتفرج على جميع أغاني لولو الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من المتابعين الذين يرغبوا التعرف على تردد قناة وناسة Wanasah لمشاهدة جميع أغاني لولو الجديدة التي قد نالت إعجاب الكثير من الأطفال العربية في ذلك الوقت حيث أصبحت قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية الناقلة لتلك الأغاني التي يحبها معظم الأطفال وذلك لأن قناة وناسة تقدم محتوى هادف وممتع للطفل الصغير يسلي الكثير من الأطفال من خلال أغاني لولو الممتعة والمسلية التي كسبت شهرة واسعة في الدول العربية لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة كيدز لكي يستطيع الطفل مشاهدة تلك القناة الفضائية والاستماع إلى الأغاني المفضلة له.

يبحث العديد من محبي قناة وناسة على جميع أغانيها الجديدة لأنها تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت الملايين من المشاهدين كما فرحت الأطفال الصغيرة لذلك سوف نشرح للجميع اليوم طريقة تنزيل أو تحميل قناة وناسة للأطفال لمشاهدة جميع أغاني لولو الجديدة في

الوقت الحالي كالتالي:

عليكم الضغط على زر القائمة في الريموت ثم بعد ذلك اختيار البحث أو التثبيت اليدوي على حسب الريسفر.

بعد ذلك كتابة التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال ثم بعد ذلك كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ثم بعد ذلك عليك كتابة جميع البيانات التي يحتاجها البحث عن القناة.

ثم البحث عن كلمة بحث وسوف تنزل قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

كما يمكن مشاهدة جميع أغاني المفضلة عند الأطفال.

ما هو التردد الجديد لقناة وناسة كيدز 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز قناة وناسة: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة للقناة: SD.

احدث تردد قناة وناسة كيدز 2024