انت الأن تتابع خبر سلي أطفالك .. تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة ميكي كيدز واحدة من أشهر القنوات الفضائية الكرتونية في العالم العربي وهي قناة مصرية، وتتخصص القناة في تقديم محتوى ترفيهي تعليمي مناسب لمختلف المراحل العمرية، ومن أجل ضمان استقبال القناة بجودة عالية سوف نتناول في الأسطر التالية أحدث تردد لقناة ميكي كيدز على النايل سات.

تعتبر قناة ميكي كيدز واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي وللقناة نسبة مشاهدة عالية بسبب محتواها المميز بالإضافة إلى جودة البث العالية من حيث الصوت والصورة، وإليكم بيانات التردد:

التردد: 11526.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 8\7.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي على عرب سات

من الجدير بالذكر أن قناة ميكي كيدز يتم استقبالها أيضًا على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لبيانات التردد التالي:

التردد: 11257.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

كيفية استقبال قناة ميكي كيدز على الرسيفر؟

استقبال قناة ميكي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك وفقًا لإتباع الخطوات التالية:

النقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

من القائمة الرئيسية التي تظهر أمامك اختر التثبيت ثم التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى .

انقر على موافق وبحث.

على القور سوف يتم تحميل القناة.

مميزات قناة ميكي