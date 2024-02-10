انت الأن تتابع خبر استقبل تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 لمتابعة أقوى المباريات عبر نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024 تعد من أبرز قنوات الرياضة في الآونة الأخيرة، فلطالما كانت الرياضة العراقية مصدر فخر واعتزاز للشعب العراقي، ولهذا تحظى القنوات الرياضية باهتمام كبير من قبل المشاهدين، ولعل من أهم هذه القنوات هي قناة الرابعة العراقية الرياضية، التي تُقدم محتوى رياضيًا متنوعًا يغطي مختلف الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.

حرصت قناة الرابعة العراقية الرياضية على تحديث ترددها لضمان أفضل جودة للصورة والصوت للمشاهدين، وإليك تردد القناة الجديد:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11334

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

برامج قناة الرابعة العراقية الرياضية

تقدم قناة الرابعة العراقية الرياضية مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، تشمل:

النشرات الرياضية: تقدم القناة نشرات رياضية دورية تُغطي أهم الأخبار والأحداث الرياضية المحلية والعالمية.

البرامج التحليلية: تقدم القناة برامج تحليلية تناقش مختلف الأحداث الرياضية وتُحللها من قبل خبراء رياضيين.

البرامج الحوارية: تستضيف القناة في برامجها الحوارية شخصيات رياضية بارزة لمناقشة مسيرتهم الرياضية وتجاربهم.

البرامج المباشرة: تنقل القناة مباشرة أهم المباريات والأحداث الرياضية من مختلف أنحاء العالم.

مميزات قناة الرابعة العراقية الرياضية