تردد قناة كراميش Karameesh Kids الجديد 2024ومتابعة أحلى برنامج الأطفال

انت الأن تتابع خبر تردد قناة كراميش Karameesh Kids الجديد 2024ومتابعة أحلى برنامج الأطفالوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك عدد كبير من القنوات الفضائية المخصصة من أجل الطفل ومن بين تلك القنوات قناة كراميش الفضائية والتي تقدم عدد كبير من الأغاني والبرامج للأطفال والتي تسلي الطفل ويجعلة يكتسب ويتعلم العديد من المهارات ومن خلال مقالنا اليوم بموقع بوابة الصبح سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات.

تردد قناة كراميش على النايل سات

جميع الأطفال والراغبين في متابعة قناة كراميش الفضائية للأطفال يمكنهم متابعة قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات من خلال تنزيل تردد قناة كراميش وهو كما يلي

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11315- 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: مجاني.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

الأطفال محبي ومتابعي قناة كراميش الفضائية يمكنهم متابعة قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمر الصناعي العرب سات من خلال تنزيل التردد التالي

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التشفير: مجاني.

أغاني قناة كراميش الفضائية

تقدم قناة كراميش للأطفال مجموعة متنوعة من أحلى أغاني الأطفال والتي توفر لهم محتوى مسلي للطفل ومن خلال تلك الأغاني يتعلم الطفل الكثير من العادات الصحيحة ومن بين أغاني قناة كراميش الأغاني الآتية