انت الأن تتابع خبر الان... تردد قناة CBC SOFRA بجودة عالية للتعرف على أجمل وصفات الطعام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم قناة سي بي سي سفرة بعرض محتوي هادف، حيث أنها تعرض وصفات متنوعة على مستوي العالم، ويرغب الكثير من الناس متابعة هذه القناة للتعرف على الوصفات المختلفة حول العالم، وتهتم بعرض الأكلات البسيطة لكي تساعد ربات المنزل والفتيات في تعليم الطبخ الاحترافي، وتقدم القناة مجموعة من البرامج الخاصة بالطبخ على مدار اليوم والذي يقدمه مجموعة من أفضل الطهاة المصريين والعرب.

تعتبر هذه القناة هي أفضل اختيار للأشخاص الذين يفضلون الطبخ والابداع فيه، حيث أن القناة تحرص على تقديم وصفاتها المختلفة لجميع المشاهدين، وتقدم وصفات جديدة وبعض الوصفات التقليدية المتعارف عليها لكن بتكات خاصة ومميزة، وتقدم ايضا اكلات سهلة وحصرية.

تردد قناة CBC SOFRA على النايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة CBC SOFRA على العرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة CBC SOFRA على بدر سات

التردد: 11487

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

طريقة تثبيت قناة CBC SOFRA على الريسيفر

في البداية نحضر الريموت ونضغط على زر القائمة.

ثم نختار ايقونة الإعدادات.

نختار التثبيت اليدوي.

ندخل تردد القناة والبيانات المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

بعد ذلك نضغط على حفظ، ننتظر بضع لحظات حتي يتم تثبيت القناة على الجهاز.

برامج قناة CBC SOFRA

تقدم القناة مجموعة من البرامج المتميزة بعرض محتوي جيد ومفيد.