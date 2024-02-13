انت الأن تتابع خبر أحلى أغاني الأطفال.. ضبط تردد قناة كراميش الفضائية وشاهد جميع الأغاني الجديدة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم قناة كراميش باقة متنوعة من البرامج والأناشيد التي يفضلها الأطفال الصغار، كما تركز هذه القناة على تعليم الأطفال وتوعيتهم وزيادة ثقافتهم في المجالات العلمية والدينية وغيرها، لذلك تشهد قناة كراميش إقبالاً واسعًا على مشاهدة محتواها المميز حيث حققت نجاحًا مذهلًا منذ دخولها في هذا المجال، وتحرص إدارة هذه القناة الرائعة على أن يكون محتواها آمن ومناسب لكافة الفئات العمرية بالإضافة إلى أن تكون جودة البث عالية مثل وضوح الصوت وصفاء الصورة، وهذا ما يجعل القناة تغير ترددها عبر الأقمار الصناعية كل فترة، وبعد أن تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة كراميش الجديد 2024 سنقدم لكم اليوم كامل التفاصيل حول هذا الموضوع لمتابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة والحصرية للطفل على قناة كراميش الفضائية للأطفال.

بيانات تردد قناة كراميش الفضائية عبر الأقمار الصناعية

نظرًا لتعلق الأطفال الشديد بمتابعة أغاني وبرامج قناة كراميش تزايد البحث عن تردد هذه القناة من قبل الأهل مؤخرًا بشكل كبير، حيث يقضي أغلب الأطفال وقتًا طويلاً وممتعًا بمشاهدة محتواها الرائع الذي يعلم الطفل حب الخير والتعاون والصدق واحترام الكبار وطاعة الوالدين وغيرها الكثير من أخلاق الإسلام الفاضلة، فإذا كنت مهتمًا بتثقيف طفلك وزيادة معلوماته وفي نفس الوقت تتمنى أن يكون فرحًا ومسرورًا خلال اليوم، فيجب عليك أن تقوم بتثبيت تردد قناة كراميش الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وبيانات التردد بالتفصيل سنكتبها فيما يلي:

ضبط تردد قناة كراميش الفضائية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

كذلك تردد القناة الجديد: 11315 _ 11390

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش الفضائية على عرب سات