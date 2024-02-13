انت الأن تتابع خبر ثبت تردد قناة هي heya tv على جميع الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة heya tv واحدة من أهم القنوات الفضائية الإخبارية في الوقت الراهن، علمًا بأن القناة حريصة على تقديم كل ما يخص المرأة وتمكنت القناة في وقت قصير بتحقيق أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، ومؤخرًا تم تحديث التردد الخاص بالقناة من أجل الحفاظ على جودة البث العالية صوت وصورة، اليوم عبر بوابة الصبح سنوضح أحدث تردد لقناة هي على النايل سات.

تردد قناة هي 2024 على النايل سات

قناة هي من القنوات المميزة التي تقدم كل ما يخص المرأة والموضة والفن والطبخ والعلاقات الأسرية والجمال، وإليكم التردد الجديد للقناة على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

خطوات ضبط قناة هي على النايل سات

هناك عدد من الخطوات التي يجب الالتزام بها من أجل استقبال قناة هي على القمر الصناعي النايل سات، تأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

الدخول على قائمة الرسيفر من خلال النقر على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

اختيار التركيب ثم التثبيت اليدوي.

إضافة قناة كما يتم تحديد القمر الصناعي النايل سات.

إدخال بيانات التردد التي منها التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

انقر على بحث.

سوف تستغرق عملية التحميل عدة دقائق.

ثم انقر على احفظ.

البرامج التي تعرضها قناة هي

تعرض قناة هي باقة مميزة من البرامج الثقافية والحوارية والإخبارية إليكم أبرزها: