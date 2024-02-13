انت الأن تتابع خبر استقبلها الآن .. تردد قناة الحرامي سينما 2024 على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -عشاق الأفلام العربية والمصرية بشكل خاص، يبحثون باستمرار عن القنوات الناقلة لأجدد الأفلام بالإضافة إلى الأفلام الكلاسيكية، وتعد قناة الحرامي من الوجهات المثالية لمحبي السينما العربية والعالمية، لذلك خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة الحرامي على النايل سات.

تمكنت قناة الجرامي 2024 من حصد الكثير من المشاهدات على مستوى العالم العربي في وقت قصير نظرًا لأنها تطور من محتواها بشكل دائم كما أنها تعرض عدد من الأفلام الجديدة باستمرار، وإليكم البيانات الجديدة للتردد:

التردد: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

خطوات تثبيت قناة الحرامي

هناك عدد من الخطوات التي يجب السير عليها من أجل تثبيت قناة الحرامي على الرسيفر، تأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

انقر على قائمة موافق الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

النقر على على خيار البحث اليدوي.

ثم قم باختيار القمر الصناعي النايل سات.

إدخال كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

مميزات قناة الحرامي

تعتبر القناة من أهم قنوات الأفلام في الوقت الراهن، وتتمتع بعدد من المميزات إليكم أبرزها: