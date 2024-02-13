انت الأن تتابع خبر لو محتارة تسلي ولادك ازاي تعالي أقولك .. تردد لجميع قنوات الأطفال على النايل سات 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قنوات الأطفال واحد من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من الأمهات نظراً لرغبتهم الشديدة في توفير محتوى مفيد ومسلي لأطفالهم، حيث يوجد الكثير من القنوات التي توفر محتوى هادف للأطفال من مختلف الأعمار علماً بأن قنوات الأطفال لا تجذب الصغار فقط بل تجذب الكبار أيضاً ولهذا سوف نعرض لكم من لخال موقع بوابة الصبح تردد قنوات الأطفال على النايل سات 2024.

يوجد مجموعة من أشهر المحطات الفضائية على مستوى العالم العربي يتابعها الأطفال الصغار بكل شغف، ولهذا يمكن لأولياء الأمور تنزيل هذه القنوات من خلال البيانات التالية:

تردد قناة سبيس تون

التردد: 11277.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

قناة براعم

تردد القناة: 11564.

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش

تردد القناة: 11096.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري

تردد القناة: 11355.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

قناة ماجد

تردد القناة: 11411.

معامل الاستقطاب: هو أفقي.

معامل الترميز: هو 27500.

قناة طيور الجنة

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: هو أفقي.

معامل الترميز هو: 27500.

قناة أطفال ومواهب

التردد: 11354.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

قناة كرتون نتورك

التردد: 12225.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز هو: 27500.

كيفية تنزيل ترددات قنوات الأطفال 2024

لكي يتمكن الأطفال الصغار من متابعة المحتوى الذي تقدمه تلك القنوات، فلابد من القيام بتنزيل القنوات من خلال إتباع الخطوات التالية: