استقبل تردد قناة صدى البلد HD على الأقمار الصناعية

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رياض - احمد صلاح - يتساءل عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول في الوطن العربي عن تردد قناة صدى البلد الجديد، وهي واحدة من القنوات الفضائية المميزة وذلك لأنها تحرص على إذاعة باقة متميزة من المسلسلات الحصرية والجديدة وذلك بالإضافة إلى عدد من البرامج المميزة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة صدى البلد الجديد 2024

يمكنك في الوقت الحالي تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات، وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

خصائص قناة صدى البلد

تحتوي على الكثير من الخصائص التي تجعلها مفضلة لدى الكثير ومنها:

تقوم القناة بعرض عدد كبير من المسلسلات المتنوعة والتي تناسب جميع الفئات في الدول العربية.

يمكنك الحصول على القناة بشكل مجاني بدون دفع أي رسوم.

تقوم القناة بعرض المحتوى الخاص بها على مدار اليوم.

يجب العلم أن القناة تقوم ببث محتوى يناسب جميع الفئات العمرية وذلك لأنه يوجد عليها نظام مراقبة شديدة.

تحرص القناة على عرض محتوى يناسب عادات وتقاليد الوطن العربي.

محتوى قناة صدى البلد

تحرص القناة على عرض محتوى متنوع سواء برامج أو مسلسلات ومن أبرزهم: