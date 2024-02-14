انت الأن تتابع خبر ما هو تردد قناة وناسة المجاني الجديد 2024 القمر الصناعي نايل سات وعرب سات؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح تردد قناة وناسة للأطفال واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها الآباء والأمهات بداخل قائمة التلفاز، فقد تخصصت القناة في عرض المحتوى الخاص بالأطفال بأمان تام وتمكنت القناة وببراعة من لفت انتباه الأطفال الصغار إلى المحتوى الذي يقدمه شخصيات رسوم متحركة شخصية لولو وميدو، والجدير بالذكر أن قناة وناسة هى سعودية الأصل وترجع ملكيتها إلى المطرب الشهير راشد الماجد.

تردد قناة وناسة القمر الصناعي نايل سات

نجحت قناة وناسة الفضائية المجانية في تقديم محتوى لجذب انتباه الأطفال من عمر ستة أشهر، حيث تعتمد القناة على الأصوات والمؤثرات والحركات والألوان مع تقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تصنف على أنها تعليمية وتربوية وترفيهية، هذا بالإضافة إلى تنوع المحتوى من حين لآخر لضمان عدم الملل والفتور تجاه المحتوى، وببراعة قد تمكنت قناة وناسة من الاستحواذ على نسب مشاهدة عالية تفوق المشاهدة في قنوات الأطفال التي انطلقت أيضا بالتزامن مع إطلاق قناة وناسة عام 2009 ميلادي، ولاستقبال التردد المجاني عبر القمر الصناعي نايل سات يتم استخدام إحداثيات الضبط التالية:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/3

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة القمر الصناعي عرب سات

للاستمتاع بباقة مميزة ومحبوبة من الأغاني التي تخص الأطفال مع مقاطع من الرسوم المتحركة وحركات ولعب الاطفال عبر تردد قناة وناسة القمر الصناعي عرب سات يتم استخدام إحداثيات الضبط التالية:

التردد: 11270.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أشهر أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة على مدار اليوم الأغاني المسلية والممتعة التي يتفاعل معها الأطفال ويزداد لديهم الشغف تجاه سماعها مجددا، وفيما يلي نوضح أبرز أسماء تلك الأغاني: